Middelkerke maakt komaf met parkeerdrukte dankzij nieuw parkeerplan

Het centrum, dat de kleur rood krijgt, wordt betalend tijdens het weekend en de vakanties. Daarnaast komt er een aparte regeling voor bewoners en tweedeverblijvers. "Het is soms zo erg dat de toeristen die in naburige kuststeden op weekend zijn, hun auto gratis achterlaten in Middelkerke om dan met de kusttram naar hun appartement te gaan", zegt de schepen. Daar hoopt de gemeente nu komaf mee te maken. "We willen de toeristen voorrang geven die onze gemeente willen ontdekken en daarnaast ook de drukte in de woonwijken wegnemen."

Er zal betaald kunnen worden per sms, met een parkeerapp of met de bankkaart. In de blauwe zones mag er 2 uur gratis worden geparkeerd. Er komen nog 130 shop & go-zones bij waar je 30 minuten gratis kan parkeren. Controles gebeuren hier door sensoren. De toegang tot de Zeedijk wordt gecontroleerd door camera’s met nummerplaatherkenning.