Nederlanders overspoelen ook Belgische sauna's dicht bij de grens

Het werd de afgelopen weken al duidelijk dat onze noorderburen hun lockdown in ons land komen uitzweten en dat valt blijkbaar ook letterlijk te nemen. Onder meer in privésauna Aqua Sauna Plezier in Essen krijgen ze tegenwoordig meer Nederlanders dan normaal over de vloer.

"We liggen tegen de grens, dus we hebben altijd al Nederlandse klanten, maar ze komen nu toch van iets verder dan we gewoon zijn", zegt uitbater Maria Van Vliet. "Onze regio loopt normaal tot Utrecht, Rotterdam en Brabant natuurlijk. Nu merken we dat er ook klanten uit Amsterdam en zelfs van boven Amsterdam komen. Dat is toch al gauw 1,5 tot 2 uur rijden. Dat is een heel eind!"