Heilig Hartziekenhuis in Mol heeft eindelijk ook NMR-scanner: "Met 1 toestel per 100.000 patiënten zullen wachttijden niet meer al te lang zijn"

In het Heilig Hartziekenhuis in Mol wordt er al een tiental jaar uitgekeken naar de NMR-scanner. Met dat toestel kunnen organen, gewrichten, spieren en dergelijke haarfijn in beeld gebracht worden, zonder röntgenstralen. "Het is een toestel dat absoluut noodzakelijk is in de moderne diagnostiek", zegt algemeen directeur, dr. Ivo Jacobs. "Wij waren nog een van de weinige ziekenhuizen in Vlaanderen waar er nog geen was."

Het nieuwe toestel zal patiënten in de hele Kempen ten goede komen. "Wij hebben in de Kempen zo'n 450.000 mensen en vier ziekenhuizen. Drie van die vier hadden al een NMR. Dat betekent dat we al een toestel hadden per 150.000 inwoners. Nu zullen we er dus een per 100.000 inwoners hebben. Dat is aanvaardbaar om niet al te lange wachttijden te hebben."