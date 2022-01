Ontploffing in Dakar-rally: Frans gerecht gaat uit van terreuraanslag

De internationale autosportfederatie FIA vraagt de autoriteiten in Saudi-Arabië om een onderzoek in te stellen. Media in Saudi-Arabië meldden eerder dat de politie kwaad opzet uitsloot. De organisatie heeft de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. De Dakar-rally is een zware woestijnrally. Een paar jaar geleden is hij weer verhuisd van Zuid-Amerika naar het Midden-Oosten. Dit jaar wordt hij volledig verreden in Saoudi-Arabië. De wedstrijd eindigt op 14 januari.