Politie wil mensen die vuurwerk afstaken beboeten en vraagt om filmpjes op te sturen

Zowel in Meise, Kapelle-op-den-Bos als Londerzeel gold met oudjaar een vuurwerkverbod. Maar dat belette een aantal mensen niet om toch vuurwerk af te steken. “Op sociale media kwamen er veel meldingen over het afsteken van verboden vuurwerk”, aldus korpschef Alain Meerts.

De politie doet daarom een oproep om eventueel opgenomen beelden door te sturen. “We hebben met oud- en nieuwjaar niemand op heterdaad kunnen betrappen. Dat is natuurlijk heel moeilijk omdat onze ploegen van hier naar daar gestuurd worden. Daarom vragen we de medewerking van burgers die eventueel beelden hebben die we zouden kunnen gebruiken om daders van deze feiten te kunnen identificeren. Zo kunnen we hen ook beboeten”, aldus Alain Meerts.

De GAS-boete voor het illegaal afsteken van vuurwerk kan oplopen tot 350 euro.