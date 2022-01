Meer en meer Oost-Vlaamse politiekorpsen stappen in project om politie en jongeren te verbinden: "Samen sporten of speeddaten"

In Denderleeuw vallen de spanningen met de jongeren mee volgens de politie. "Maar er zijn wel momenten," zegt Van Vaerenbergh, "daarom het project. We leerden het kennen via het jeugdopbouwwerk van Aalst en werven nu ook iemand aan om het in te vullen." Want het project is nog niet concreet: "Alles is nog open. We kunnen bijvoorbeeld ontmoetingen organiseren of samen sporten. Een rondleiding in het politiecommissariaat organiseren, of waarom geen speeddates. Maar we willen ook dat er ideeën van de jongeren komen. Dus zij mogen alles mee concreet maken."

Het initiatief bestaat dus al in Aalst en Gent. Denderleeuw, Haaltert en Dendermonde werken nu ook aan gelijkaardige projecten.