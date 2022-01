Britse prins Andrew moet voor de rechter verschijnen voor seksueel misbruik, protest advocaten verworpen

De rechtszaak wegens seksueel misbruik tegen de Britse prins Andrew mag worden voortgezet. Dat heeft een rechter in New York beslist. De advocaten van Andrew hadden gevraagd om de zaak stop te zetten. Ze schermden met een schikking die Virginia Giuffre, de vrouw die de prins aanklaagt, in 2009 had gesloten met seksueel delinquent Jeffrey Epstein. In ruil voor een half miljoen dollar zag ze toen af van rechtszaken tegen Epstein en mogelijke andere beschuldigden.