Broers uit Wondelgem zamelen al schermend 40.000 euro in voor UZ Gent, na overlijden van hun mama

“We hadden nooit gedacht dat we zo veel geld konden verzamelen”, vertelt Jurre Devos (16) op Radio 2. “In een euforische bui heb ik gezegd dat ik 10.000 euro ging inzamelen met een schermbenefiet. Mijn papa verklaarde me toen gek. Maar nu zitten we op 40.000 euro, vier keer het oorspronkelijke bedrag. We hadden dit niet kunnen doen zonder de gulheid van de mensen. Iedereen wou ons helpen, dat is een fantastisch gevoel!”