Professor discriminatierecht na veroordeling Jeff Hoeyberghs: "Seksismewet verdwijnt beter, er is geen grens aan"

"Alleen, die wet is heel ruim, en dat kan een probleem zijn", steekt Jogchum Vrielink van wal. Hij is professor discriminatierecht aan de Université Saint-Louis in Brussel, en specialiseert zich onder meer in haatspraak en vrije meningsuiting. "Het gaat om elke uiting en handeling die de ernstige waardigheid van de persoon aantast, die gepleegd wordt met de bedoeling om die persoon te reduceren tot zijn of haar geslacht of minderwaardig te beschouwen op basis van geslacht. Dat is natuurlijk allemaal heel algemeen en vaag", aldus Vrielink.

"Een rechter moet natuurlijk de wet naleven, en als je de uitingen van meneer Hoeyberghs naast de wet legt, dan kan je als rechter bijna niet anders dan zeggen dat de wet overtreden is", benadrukt de professor discriminatierecht nog.