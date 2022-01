Spilindex wordt in februari weer overschreden: uitkeringen en ambtenarenweddes stijgen met 2 procent

Het is van 1982 geleden dat een overschrijding van de spilindex zo snel na elkaar plaatsvond. De vorige overschrijding dateert nog maar van vorige maand. Twee maanden later zou dat dus opnieuw het geval zijn. Dat betekent dat de uitkeringen in maart met 2 procent zouden stijgen, en de ambtenarenweddes in april met 2 procent. Later in 2022 zou geen overschrijding meer volgen.