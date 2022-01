Straat afgesloten in Leuven nadat brokstukken naar beneden vallen

Aan café ’t Vervolg, het vroegere café De Wink, op het Damiaanplein in Leuven zijn gisterenavond brokstokken naar beneden gekomen. “Het gebouw staat leeg en wordt momenteel gerenoveerd”, aldus Marc Vranckx van de Leuvense politie. “Zowel aan de binnen- als buitenkant zijn brokstukken naar beneden gekomen.”

De brandweer en een stabiliteitsdeskundige zijn intussen ter plaatse gegaan. “Vandaag moeten we uitsluitsel krijgen over de stabiliteit van het gebouw. Kan er verkeer door of niet? We schatten die risico’s vandaag in om te kijken wat er moet gebeuren. We willen weten of er al dan niet gevaar is en welke maatregelen er moeten genomen worden”, zegt Marc Vranckx.

Tot dan blijft de kruising van de Schapenstraat met het Damiaanplein volledig afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers, om de veiligheid te garanderen.