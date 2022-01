Tessenderlo en Ham klokken voorlopig af op 30.000 inwoners: goed voor 3 miljoen extra subsidie bij fusie in 2025

Het cijfer is nog niet definitief omdat er nog geen rekening is gehouden met overlijdens of met mensen die uit de twee gemeenten zijn vertrokken. “We hebben een kleine reserve, maar het zal vooral spannend blijven totdat alle verwerkingen gebeurd zijn’, zegt de burgemeester van Tessenderlo Karolien Eens (Vooruit) bij Radio 2 Limburg. “Het kan, maar het kan ook niet. Het staat nog niet voor 100 procent vast dat we die 30.000 inwoners hebben. En het kan misschien vreemd overkomen dat we op zoek gegaan zijn naar extra inwoners. Maar omdat we zo dicht al bij het aantal zaten, dachten we mits een kleine inspanning, het aantal van 30.000 inwoners te kunnen bereiken.”