Vaccinatiecentrum Kortrijk wil kinderen op school vaccineren

Volgende maandag zit het team van de eerstelijnszone van het vaccinatiecentrum in Kortrijk samen met de 60 basisscholen in de regio. Daar zullen ze de exacte details bespreken van de mobiele vaccinatie van de kinderen van 5 tot 11 jaar. Ofwel gaat de vaccinatie van de kinderen door op school ofwel in een ontmoetingcentrum in de buurt van de school.

Hoe dan ook zal de vaccinatie van de kinderen op verplaatsing gebeuren en niet in het huidige vaccinatiecentrum in het centrum van Kortrijk. "Het is niet ideaal om de vaccinatie van kinderen te combineren met de boosterprikken van de volwassenen. Het centrum en de infrastructuur is niet aangepast aan de noden van de kinderen", zegt coördinator Hilde Verschaeve. "Ondertussen zijn we volledig opgeschaald en kunnen we 7 dagen op 7 vaccineren. Zo kunnen we tegen eind januari alle 18-plussers een boostervaccin geven. Maar dan kunnen we de kinderen daar niet bij nemen, want het vaccineren van een kind duurt ietsje langer of moet uitgebreider aangepakt worden."