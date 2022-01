Veiling van naakte reus langs de E17 in Waregem start vandaag

Wanneer je van Gent naar Kortrijk rijdt op de E17 kan je niet naast de naakte reus met 1 oog kijken in Waregem. De reus werd meer dan 20 jaar geleden gemaakt voor een kunstproject van het SMAK in Gent. Daarna kocht kunstliefhebber Hervé Missiaen hem over en zette hem voor zijn heftruckbedrijf aan de E17. Zo'n 10 jaar geleden staken vandalen de reus in brand. Daarop liet Hervé de reus in 2013 opnieuw maken: "De nieuwe reus werd gemaakt door mensen uit het carnaval milieu. Hij is 7,5 meter groot en dat kan een gewone kunstenaar niet zomaar maken. Daarvoor heb je een gespecialiseerde firma nodig".

Ondertussen is Missiaen gestopt met de zaak en wil hij de reus verkopen. "Helaas is de reus te groot om te verhuizen, want anders had ik hem zelf meegenomen. De bedoeling is vooral dat hij blijft leven. Wat mij betreft mag hij overal terechtkomen, bijvoorbeeld in een privé collectie of dergelijke. Voor een kleine gunstprijs kunnen er ook speciale kleren gemaakt worden voor de reus. Ik denk dat de veiling een opportuniteit is voor flamboyante ondernemers."

Je kan nog de volledige maand bieden op de naakte reus. Het startbod staat op 10.000 euro en de opbrengst van de veiling gaat naar het goede doel.