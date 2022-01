Vorig jaar gebeurden 57 ongevallen met elektrische steps in Gent, 53 personen raakten gewond

De politie heeft in kaart gebracht waar de meeste ongevallen met steps gebeuren in Gent. "Dat is bijvoorbeeld op de Wiedauwkaai, in de Lourdestraat, de Peter Benoitlaan, de Brusselsesteenweg en de Drongensesteenweg", weet Langeraert. "Hoe het komt dat daar meer ongevallen gebeuren, is niet duidelijk. Ik kan geen lijn trekken in de oorzaken." Al kan het ermee te maken hebben dat het allemaal lange rechte banen buiten het stadscentrum zijn, want daar is het makkelijker om meer snelheid te maken.