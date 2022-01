Vrijwilliger Angelina uit Diepenbeek: "De vele regenval maakt de mensen aan de Vesder ongerust"

"Normaal gezien gingen we vandaag nog met een aanhangwagen vol met laminaatvloer naar ginder voor in een meneer zijn living", zegt Angelina op Radio 2 Limburg. "Maar dat hebben we uitgesteld omwille van het slechte weer." Ze kreeg de afgelopen uren heel wat mensen aan de telefoon. "Ze zijn toch wel bang, al denken ze dat het deze keer zo'n vaart niet zal lopen." De afgelopen dag en nacht heeft het al heel wat geregend en er zou zeker in Wallonië nog regen bijkomen de komende uren. "Ze houden het nauwgezet in het oog en staan naast de Vesder te kijken. Het water staat volgens de buurtbewoners nu op een meter van de oever en ze denken dat het wel gaat lukken."

