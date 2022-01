Zone 30 breidt uit naar alle Leuvense deelgemeenten

Heel Leuven wordt dus één grote zone 30. Nu telt Leuven 167 km aan wegen waar de snelheid begrensd is tot 30 km per uur. Dankzij de uitgebreide zone 30 loopt die afstand op tot 370 km, meer dan een verdubbeling. Op belangrijke verbindingswegen blijft een maximumsnelheid van 50 of 70 km per uur mogelijk, maar enkel op plaatsen waar er een fietspad ligt, bijvoorbeeld op de grote steenwegen en de ring. In Kessel-Lo zijn dat bijvoorbeeld de Diestse- en de Tiensesteenweg en de Eénmeilaan. De maximumsnelheid in woonerven blijft beperkt tot 20 km per u.