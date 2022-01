Zusters verlaten klooster en maken plaats voor opvanghuis voor kinderen en moeders in nood

De kloostergemeenschap heeft nu in overleg met de congregatie in Frankrijk en het aartsbisdom Mechelen-Brussel beslist om het klooster te verkopen aan de rijke familie Querton. Het complex zal in de eerste plaats onderdak bieden aan kinderen en moeders in nood. Aanvankelijk wou men er appartementen en serviceflats van maken, maar dat zagen zowel de gemeente Zaventem als Kraainem niet zitten.