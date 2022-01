Nog meer regen in aantocht: vooral in Wallonië kans op wateroverlast 

Woensdag begint de dag koud en droog met enkele opklaringen en kans op ijsplekken, vooral dan in het zuidoosten van het land. In de loop van de dag wordt het snel betrokken en vallen er buien over het noorden en oosten van het land. In de Hoge Ardennen valt er (smeltende) sneeuw. In het centrum en vooral in het zuidwesten is het vaak droog of vallen er maar weinig buien. Het wordt frisser met maxima van 0 graden in de Hoge Venen en 7 graden aan zee. De wind waait matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest. Rukwinden rond 50 of 60 km/u, en aan zee tot 70 km/u.

Ook donderdagochtend kan het lokaal vriezen, als er bredere opklaringen komen. In de voormiddag zijn er af en toe opklaringen en is het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de namiddag neemt vanaf het westen de bewolking toe en tegen de avond valt de eerste regen in het westen. 's Nachts volgt de rest van het land. In de Ardennen valt er dan (smeltende) sneeuw. De maxima liggen rond 5 graden in het centrum.

Vrijdag wisselen opklaringen en buien elkaar af, in Hoog-België zijn dat winterse buien. De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 graden in Vlaanderen.

Zaterdag wordt mogelijk droger, maar winterse buien zijn niet uitgesloten. De maxima houden dezelfde waarden aan. Zondag brengt meer wolken en buien met zich mee, eventueel met een winters karakter. In het centrum van het land schommelen de maxima rond 6 graden.