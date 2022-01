Bakker uit Ninove verstopt zilveren munt in driekoningstaart: "In te ruilen voor juweel van 750 euro"

In de Denderstreek leeft de traditie van driekoningen nog en heel wat bakkers in de regio zijn dan ook druk in de weer om de taart die bij het feest hoort in voorraad te hebben. In het gebak wordt, volgens de traditie, 1 boon verstopt. Wie de boon vindt, mag de driekoningskroon dragen. Bakker Wim Van Der Bracht gaat dit jaar wat verder en verstopt in één driekoningstaart een zilveren munt. De klant die de munt vindt, wint een juweel.