Luchtmachtbasis van Koksijde krijgt vanaf 2025 een recreatieve invulling én een nieuwe naam: "De nieuwe basis"

Het is drie jaar geleden dat Defensie besliste in 2025 de helikoptervloot van Koksijde naar Oostende te verhuizen. Marc Vanden Bussche (Lijst Burgemeester), de burgemeester van Koksijde, heeft nu de nieuwe naam van het toekomstige domein onthuld. Vanaf 2025 zal de dan vroegere luchtmachtbasis luisteren naar de naam "De nieuwe basis".

De aankondiging gebeurt niet zonder enige spijt in het hart. "De helikopters horen nog altijd thuis in Koksijde en de overheid mag met alle plezier haar beslissing teniet doen", steekt Vanden Bussche van wal, "want wanneer de militairen vertrekken verliezen we ook nog eens enkele honderden tewerkstellingsplaatsen".

Als in 2025 de laatste militair vertrekt zullen de besturen van Koksijde en Veurne samen het domein van Defensie kopen. Het grootste deel van de meer dan 400 hectare ligt op het grondgebied van Koksijde. Slechts 8 hectare behoort tot Veurne.