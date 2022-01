Beruchte sociale woonblok Kolderbos in Genk weldra onbewoond: “Sloop is voor 2023”

De sociale woningen in het woonblok op de Hooiweg kwamen in opspraak, nadat Genks gemeenteraadslid Gaby Colebunders (PVDA) de gebreken hekelde. De bewoners klaagden onder meer over elektrische verwarmingstoestellen, die duur waren of niet altijd naar behoren functioneerden. “De huurders verhuizen nu naar instapklare woningen, die voorzien zijn van individuele condensatieketels of een collectief systeem met warmtepompen”, zegt Indenkleef. “Een groot deel van de families was trouwens in de loop van 2021 al verhuisd."