Bestuurder geeft slachtoffer kus na verkeersagressie

De man kreeg het vorig jaar aan de stok met een andere bestuurder in de Maïsstraat in Gent. De discussie ontaardde echter snel. Hij viel de passagier in de andere wagen aan en verkocht het slachtoffer enkele rake klappen. Volgens zijn advocaat besefte de man echter meteen dat hij zwaar over de schreef is gegaan. "Hij bood onmiddellijk zijn excuses aan en gaf het slachtoffer een kus als goedmaking", zegt zijn advocaat Peter Deurbroeck.