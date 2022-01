Brandweer Diksmuide rukt uit voor kleine dakbrand bij oud-collega

De brandweer van de posten Diksmuide, Leke en Houthulst kwamen ter plaatse. Twee ladderwagens werden opgesteld, waaronder een met knikarm om over het dak te kunnen gaan tot bij de schouw. De rookontwikkeling die te zien was, verdween snel.

“Wellicht is er iets van as of vervuiling blijven haperen in de schouw. Door de felle wind was dat neergeslagen op mijn dak en onder een dakpan beland. Het kon dat de isolatie in brand zou vliegen. De schouw zullen we moeten nazien. Nochtans laat ik die elk jaar kuisen. Als brandweerman weet ik hoe snel schouwbranden kunnen ontstaan.”