Bekijk - Burgemeester Walter De Donder kruipt in huid van Jozef en wenst zijn burgers een “gelukkig nieuwjaar”

Burgemeester en acteur Walter De Donder (Lijst Burgemeester Affligem) duikt wel vaker de verkleedkoffer in, de ene keer is hij de burgemeester in Samson, de andere keer Kabouter Plop. Maar voor deze gelegenheid kruipt hij in de huid van Jozef. Vanuit een kerststal spreekt hij zijn burgers toe: “Ik ben die stal hier zo beu als koude pap. Ik zou zo graag nog eens buiten komen om me te amuseren.”

In het filmpje kondigt hij ook aan dat het burgemeestersbal voor het tweede jaar op rij wordt uitgesteld. En om af te sluiten wenst hij iedereen een zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid, “want dat is het prinstepolste”, aldus De Donder.

Bekijk hieronder het filmpje: