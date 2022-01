Carnaval Rio de Janeiro opnieuw (grotendeels) afgelast

"Het straatcarnaval zoals dat tot 2020 is gehouden gaat in 2022 niet door", aldus burgemeester Eduardo Paes in een live-uitzending op sociale media. Hij benadrukte dat het moeilijk is om controle te houden op grote festiviteiten.

Het is al het tweede jaar op rij dat het straatcarnaval wordt afgelast. De traditionele parade van de sambascholen in de Sambadrome, die eind februari gepland staat, gaat voorlopig wel nog door.

Tijdens het straatcarnaval in 2020 namen zowat 7 miljoen mensen deel aan verschillende straatactiviteiten.

Brazilië is in absolute aantallen het tweede meest getroffen land door de coronapandemie, na de Verenigde Staten. Sinds de start van de pandemie overleden al ruim 620.000 mensen.