EU-vertegenwoordiger Borrell op bezoek in Oekraïne: "Tijd van grootmachten met invloedssferen is voorbij"

Na hun bezoek aan de frontlinie hielden Borrell en de Oekraïense minister een persconferentie. Daarin benadrukten ze allebei dat het niet aan Rusland is om te bepalen welke relaties Oekraïne mag onderhouden met de EU. "We zijn niet meer in de tijd van Jalta", zei Borrell, verwijzend naar de conferentie van Jalta in 1945, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, waar de VS en de Sovjet-Unie (samen met Groot-Brittannië) invloedssferen afbakenden waarover ze in de naoorlogse periode een mate van zeggenschap zouden kunnen uitoefenen. Alleen Oekraïne zelf kan daarover beslissen, zei hij.

Tegelijk onderlijnde de Europese topdiplomaat dat de veiligheid van Oekraïne en die van Europa sterk met elkaar verweven zijn. "Er is geen Europese veiligheid zonder de veiligheid van Oekraïne." Hij voegde daar nog aan toe dat gesprekken over veiligheid in Europa niet mogelijk zijn zonder deelname van de Europeanen zelf. Daarmee leek hij te suggereren dat de kwestie niet louter door de grootmachten Rusland en Amerika kan worden besproken, boven de hoofden van de EU en van Oekraïne zelf.

Borrell herhaalde ook dat een Russische invasie zware gevolgen zou hebben. "We zullen proberen om de situatie te ontmijnen via diplomatieke onderhandelingen, maar ook door een fors standpunt in te nemen dat we Oekraïne voluit steunen."