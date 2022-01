Kleuter herkent zich in nieuw Disney-personage en gaat viraal: "Disney zet steeds meer in op diversiteit"

De nieuwe Disneyfilm "Encanto" gaat over een Colombiaanse familie die in een betoverd huis woont. Colombia is een land met veel verschillende bevolkingsgroepen en Disney brengt in de film bewust de verschillende huidskleuren en haartexturen in beeld. Antonio is een kleuter met een donkerbruine huidskleur en een afrokapsel.

Volgens Kah Brand is het belangrijk dat kinderen zichzelf herkennen in filmpersonages. "Er schuilt kracht in representatie en magie in creativiteit. Deze generatie en toekomstige generaties zullen het gevoel hebben dat ze erbij horen, omdat de personages die Disney creëert opschuiven in een richting die de ware diversiteit van onze samenleving weergeeft", zegt ze aan nws.nws.nws.

Lees verder onder de Instagrampost: