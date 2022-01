District Antwerpen lanceert nieuwe app "Hitta" om Antwerpenaren al bewegend hun district te laten ontdekken

Bij elke ontdekking van een locatie krijgt de gebruiker punten. "Dat spelelement is enorm belangrijk. Het is een nieuwe bron van motivatie om te lopen of te wandelen in je eigen stad. Op zoektocht gaan naar nieuwe locaties is immers leuker dan steeds dezelfde routes te joggen of te wandelen. De punten komen ook in een klassement. Dat spoort mensen aan om steeds opnieuw op ontdekking uit te gaan", vult Koen Wilssens van KONO, het bedrijf achter de app, aan.