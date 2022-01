Driekoningentaart wordt steeds populairder: "We merken meer en meer dat het leeft bij de mensen"

Driekoningen is een christelijke feestdag die op 6 januari wordt gevierd en waarop men herdenkt dat de wijzen of koningen op bezoek kwamen bij de pasgeboren Jezus. Kinderen verkleden zich in de koningen en trekken al zingend rond, en er wordt taart gegeten. "De traditie van de driekoningentaart gaat al een hele tijd terug", zegt Jan Massa van Vangrootloon. "De taart wordt aangesneden op het driekoningenfeest. Wie de boon vindt in zijn stuk taart is dan de koning." Maar bij Vangrootloon hebben ze al iets anders verzonnen dan de boon. "Wij doen er een porseleinen beeldje in, zo kan je een hele set verzamelen en een hele kerststal maken", zegt Massa. "Alles zit erin, de koningen, maar ook bijvoorbeeld de os en de ezel. Je kan het verzamelen over de jaren heen!"