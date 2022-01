Driekoningentaarten razend populair in Poperinge en net over de Franse grens: "Wie de boon heeft, mag de kroon opzetten"

Het leuke aan een driekoningentaart is natuurlijk de "boon" die erin verstopt zit. Stefanie Petit: "Een gouden boon hebben wij niet, maar wij werken in thema's. Dit jaar is ons thema "auto's". Vorig jaar waren het "matroesjka's". Onze boon is dus eigenlijk een beeldje dat we artisanaal maken. Dat beeldje mag je niet opeten, want het is gevaarlijk voor de tanden. Wie de "boon" heeft, moet de kroon opzetten en mag een koningin uitkiezen. Dan is die de koningin voor de rest van de dag."

De taart of "galette" zoals ze net over de grens zeggen, wordt in Poperinge tot en met 6 januari verkocht. In Frankrijk gaan ze er nog de hele maand januari mee door.