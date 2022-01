Bijna geen passagiers en toch zullen duizenden nutteloze vluchten doorgaan, als strenge Europese regels niet wijzigen

Om een vlucht te kunnen uitvoeren hebben luchtvaartmaatschappijen landingsrechten nodig, in vaktermen "slots" genoemd. In niet-coronatijden moet een luchtvaartmaatschappij minstens 80 procent van haar slots gebruiken om die landingsrechten te behouden. Door de coronacrisis is dat plafond al verlaagd naar 50 procent van de slots. Gebeurt dat niet, raakt de maatschappij haar slots kwijt en kunnen die worden doorgegeven aan een andere luchtvaartmaatschappij.

Maar nu de omikronvariant van het coronavirus in opmars is, zien verschillende luchtvaartmaatschappijen het aantal boekingen fors dalen. Het zou dus logisch zijn om bepaalde vluchten te schrappen, als daar niet genoeg mensen op zitten. Maar dat kan dus niet door de strenge Europese regels over slots.