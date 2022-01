Desinformatie blijft VS verdelen: "Het zal eerst nog slechter moeten gaan voor het beter wordt"

Het gebroken glas is geruimd, de deuren hersteld en de rust rond Capitol Hill, waar het Amerikaanse parlement en de senaat huizen, relatief teruggekeerd. "De hekken met prikkeldraad zijn ondertussen ook verdwenen", zegt doctoraatsonderzoeker Hannes Cools (KU Leuven) vanuit Amerika. Cools doet er in Washington D.C. onderzoek naar media-innovatie. Daarvoor spendeert hij zijn dagen grotendeels op de redactie van The Washington Post, de krant die in 1972 het Watergateschandaal aan het licht bracht. "Zes januari gaat bij de krant nog dikwijls over de tongen. Journalisten worden online nog vaak aangevallen om wat ze schrijven. De hogere beveiliging rond het parlementsgebouw is een mooie metafoor voor hoe fragiel deze democratie is", zegt hij.

Dat de situatie precair blijft, is volgens politicoloog en VS-expert Bart Kerremans (KU Leuven) ook niet zo verrassend. "De posities blijven na een jaar vastgevroren en de Republikeinen hebben de rangen gesloten. Slechts een minderheid werkt constructief mee in het Congres. Zelfs nu hij geen president meer is, blijft de impact van Donald Trump op de Grand Old Party groot."