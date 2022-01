Eerste elektrische auto met een actieradius van 1.000 kilometer voorgesteld, maar hij zal wel wat kosten

De Chinese fabrikant Nio zou in september van dit jaar trouwens haar ET5-model op de markt brengen die ook een actieradius van 1.000 kilometer heeft. Die autobouwer maakt dan wel weer gebruik van zwaardere batterijen.

"Let wel", zegt Jochen De Smet, voorzitter van EV Belgium – de sectorfederatie voor de zero emissie mobiliteit - "die 1.000 kilometer haal je alleen in optimale omstandigheden: slechts met één persoon in de auto, zonder bagage, geen te lage buitentemperaturen en met een rustige rijstijl."

"Je ziet effectief wel dat Merdeces en andere automerken steeds verder sleutelen aan de actieradius van hun elektrische modellen", zegt De Smet. Veel klanten lijden namelijk aan "range anxiety", de vrees dat je met een batterijlading niet op je bestemming geraakt. "Zo wil Mercedes dit de wereld uit helpen."

"De vraag is echter of die 1.000 kilometer wel nodig is", aldus nog De Smet. Nieuwe elektrische wagens hebben nu al een bereik van 400 tot 500 kilometer en dat is voor de meeste mensen per dag méér dan voldoende. Alleen veelrijders en vakantiegangers naar het zuiden hebben eigenlijk dergelijke actieradius nodig."