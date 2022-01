B&B in Nieuwpoort bespaart 650 euro per maand dankzij duurzame oplossingen

B&B De Arend in Nieuwpoort heeft meer dan 100.000 euro geïnvesteerd in duurzame oplossingen: zonnepanelen, batterijopslag en een waterstofcentrale. Dat zorgt voor een maandelijkse besparing van 650 euro op hun energiefactuur. De B&B is een pilootproject van het provinciale overheidsbedrijf Westtoer, dat kleinschalig duurzaam toerisme wil promoten.