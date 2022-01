Geen boon maar gouden munt van 18 karaat in 2 driekoningentaarten bij bakkerij De Weerdt in Sint-Gillis 

Op 6 januari is het Driekoningen, een verwijzing naar de drie wijzen die kindje Jezus kwamen bezoeken na zijn geboorte. Intussen is het traditie om die dag een driekoningentaart te eten met daarin een boon verstopt. Wie de boon vindt, wordt voor één dag tot koning gekroond. Bakker Luc uit Sint-Gillis doet er nog een schepje bovenop. Hij verstopt geen boon, maar twee gouden munten in twee van zijn frangipanetaarten. "Morgen zitten er in twee taarten een echte gouden munt, in elk eentje dus. Ze zuhb van 18 karaat met de naam van de bakkerij in gegraveerd en het jaar. Ze zijn echt prachtig en ook veel waard: maar liefst 480 euro."

Maar eerst moeten al die taarten gebakken worden, 2.500 in totaal. Hoe dat verloopt, kan je hier beluisteren in het gesprek met bakker Luc op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel.