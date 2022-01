Ministers raden eens per week zelftest aan bij kinderen: "De rekening voor gezinnen zal snel oplopen"

Dat er geen gratis zelftesten komen is een doorn in het oog van de Gezinsbond, want vooral voor gezinnen met kinderen kan de rekening snel oplopen, berekent Anneke Blanckaert van de Gezinsbond.

"Als je twee kinderen hebt en je test hen één keer per week, zit je snel aan 64 euro per maand", zegt ze aan VRT NWS. "Op drie maanden is dat 200 euro. Dat is niet voor iedereen evident. We vrezen daardoor dat het testbeleid kaas met gaatjes wordt. Wie het kan betalen zal het doen, de anderen zullen zich niet testen."

Blanckaert benadrukt dat de Gezinsbond een goed testbeleid wil, maar dat het haalbaar moet blijven voor de gezinnen.