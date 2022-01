Gentse hoteluitbater laat personeel naar VRT-reportage kijken over vuile hotelkamers

Rudy De Wit zal al het personeel dat in zijn hotels in Gent werkt met aandrang vragen om de eerste aflevering van het VRT-programma Factcheckers te herbekijken. Daaruit blijkt dat hotels onvoldoende schoongemaakt worden. "In mijn eigen hotels stelt dat probleem zich niet", zegt De Wit. "Maar het is belangrijk om waakzaam te blijven." Volgens De Wit kan iedereen die in de hotelsector werkt zo wat extra alert blijven.