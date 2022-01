Helft meer bezoekers voor In Flanders Fields Museum en  recordaantal voor Yper Museum

In Flanders Fields en het Yper Museum zijn ze tevreden over hun bezoekerscijfers van 2021. Het In Flanders Fields museum klopte af op 92.000 bezoekers, dat is de helft meer dan in het coronajaar 2020. Het Yper Museum kreeg in totaal zo'n 27.000 bezoekers over de vloer, dat is een record aantal bezoekers sinds de opening 3 jaar geleden. "Het is de eerste keer dat het Yper Museum een grote tijdelijke tentoonstelling heeft georganiseerd en die is enorm succesvol geweest", verklaart Peter Slosse, diensthoofd van Toerisme en zakelijk leider van het In Flanders Fields Museum.