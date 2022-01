Heupchirurg Koen baat samen met zijn zoon Gianni een oldtimerparadijs uit in Melle

Koen en Gianni waren al langer bezig met sleutelen aan oldtimers, maar pas tijdens de eerste lockdown hebben ze beslist om er een bedrijfje van te maken. "De eerste auto's die we hersteld hebben, waren voor ons eigen plezier, om mee te rijden. Nu herstellen we vooral in opdracht van klanten of sleutelen we aan auto's om te verkopen. Alles aan een schappelijke prijs", gaat Koen verder. "Rijk zal ik er niet van worden, want ik moet op dit moment nog heel wat investeren in onze zaak."