Hogeschool Vives in Roeselare krijgt subsidies voor beloftevol idee rond voedsel

De Go4Food-oproep in de zomer van 2021 richtte zich op voedselveranderaars met een beloftevol idee rond voedsel voor de toekomst. Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits geeft nu steun aan 5 voedseltafels die hun idee uitwerken tot een voldragen project. Het gaat om een gezamenlijk bedrag van 250.000 euro. Eén van de projecten is dat van de Vives hogeschool.

Evert Vanneste van Vives: "Eigenlijk is het de bedoeling om nieuwe soorten te gaan ontwikkelen, die hier in onze Vlaamse grond goed groeien. Soorten waarvan we weten dat ze bestand zijn tegen ziektes. Als je kijkt in de winkelrekken, dan zie je vaak dat er weinig aanbod is aan soorten. We willen meer diversiteit brengen en een groter gamma aan vormen, kleuren, smaken en aroma's."

De resultaten van het project zullen voorgesteld worden op de Vlaamse voedseltop in november. Vives wil ook video's van de verschillende groentensoorten en hoe ze te kweken delen op sociale media zodat iedereen ze kan leren kennen.