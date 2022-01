"Hotel Romantiek" maakt comeback op Eén, debuut voor Gloria Monserez als Eén-gezicht naast Sven de Leijer

In "Hotel Romantiek" trekt een groep 65-plussers op zoek naar de liefde samen op een avontuurlijke reis, onder leiding van drie presentatoren als reisleiders. Het programma liep eerder op Play4, waar Sven de Leijer het samen presenteerde met Otto-Jan Ham en Frances Lefebure.

Het programma is terug van weggeweest: productiehuis Woestijnvis maakt "Hotel Romantiek" nu voor de openbare omroep. "Het programma is relevanter dan ooit. De liefde vinden, is voor iedereen een uitdaging, zeker in deze coronatijden", zegt Lotte Vermeir, netmanager van Eén. "Maar voor ouderen is het nog moeilijker geworden. Hoe ontmoet je nieuwe mensen op een zekere leeftijd, leeftijd, zeker nu zij extra voorzichtig moesten zijn met hun contacten?"

De Leijer zal het programma opnieuw presenteren, samen met Gloria Monserez, en een derde gezicht, dat later wordt bekendgemaakt. De Leijer en Monserez zijn bijzonder enthousiast over hun eerste samenwerking, zo vertelden ze in "Vrede op aarde" op Eén.

Na programma's op Ketnet en Stubru wordt dit het eerste wapenfeit van Monserez op Eén. "Sven heeft al veel ervaring op Eén, en wordt perfect aangevuld door nieuw talent Gloria. Ik ben heel blij dat we met haar deze volgende stap op Eén kunnen zetten", aldus Lotte Vermeir van Eén.

Geïnteresseerde vrijgezellen vanaf 65 jaar die op zoek zijn naar avontuur én de liefde, kunnen zich voor vrijdag 11 maart inschrijven op de website van Eén. "Hotel Romantiek" wordt later in 2022 uitgezonden.