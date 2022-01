De hulp voor de slachtoffers van de ontploffing in Turnhout is op gang gekomen. Onder de naam 'Turnhout Helpt' werken verschillende sociale organisaties en geëngageerde burgers samen met de stad om de noden van de getroffen bewoners in kaart te brengen en spullen in te zamelen. Er is ook een rekening geopend voor wie financieel wil helpen. Bekijk de reportage hieronder: