Inwoners zone RupeLaar kunnen uitzonderlijk terecht in Antwerpen Expo voor hun boosterprik: "Elke prik is een prik"

Het initiatief moet volgens D'hanis inwoners sneller beschermen nu de omikronvariant aan een opmars bezig is: "De overheid had ons gevraagd om een versnelling hoger te schakelen. Onder het motto "Elke prik is een prik" gaan we nu in zee met het vaccinatiecentrum in Antwerpen. Zij hebben hun tempo al verhoogd en zitten nu met vrije plaatsen. Die plaatsen kunnen mensen uit onze zone deze namiddag tot half vier en vrijdag innemen. Ze mogen wel nog geen uitnodiging hebben gekregen voor ons eigen vaccinatiecentrum in Niel."