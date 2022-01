James Webb-ruimtetelescoop neemt belangrijke horde: hitteschild volledig uitgevouwen en opgespannen

Het schild bestaat uit vijf lagen in de vorm van een diamant van 21 bij 14 meter en het moet de instrumenten van de telescoop beschermen tegen de hitte van de zon en het licht van de zon, de aarde en de maan.

De James Webb is te groot om te passen in de neuskegel van een raket en dus moeten de telescoop en het hitteschild opgeplooid worden als een enorme origami. Nu worden ze opengeplooid in de ruimte. Dat is een zeer delicate operatie en iets wat de NASA normaal gezien liever vermijdt.

Ingenieurs hebben jarenlang het schild veranderd, verfijnd en uitgetest. Bij een van die tests, een vibratietest, kwamen er tientallen klemmen los. Dat maakt het succes nu des te zoeter, aangezien er nog nooit iets dergelijks geprobeerd is in de ruimte. "De eerste keer en we hebben het toch maar voor elkaar gekregen", zei Alphonso Stewart, een van de ingenieurs.

Alles moet ook meteen goed gaan, aangezien de James Webb zich nu op 900.000 kilometer van de aarde bevindt en op weg is naar zijn uiteindelijke omloopbaan rond de zon op 1,5 miljoen kilometer van onze planeet, zo'n vier keer de afstand tussen de aarde en de maan. Op die plaats is het uitgesloten dat er bij problemen een reddingsmissie gestuurd wordt. Dat in tegenstelling met de Hubble-ruimtetelescoop, die in zijn baan om de aarde een corrigerende spiegel en twee onderhoudsbeurten heeft gekregen.