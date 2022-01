Voetbalploegen zoeken jeugdtrainers door sterke groei na zwaardere coronaperiode 

Bijna alle voetbalploegen in de provincie Vlaams-Brabant zoeken jeugdtrainers. Veel clubs zijn na een zwaardere coronaperiode weer aan het groeien. Zo ook bij voetbalclub Houtem-Oplinter. De ploeg staat bekend om zijn jeugdopleiding en groeit de laatste tijd sterk. Daarom lanceert de ploeg een oproep op sociale media om snel jeugdtrainers te vinden.

"We zijn met een nieuwe werking gestart, waarbij we de leden heel individueel proberen te trainen en daar zijn veel mensen voor nodig", zegt Suzy Truyens van VC Houtem-Oplinter. "Jonge mensen of oudere mensen, dat maakt niet uit, als ze maar zin hebben om met kinderen te werken en om hen alle technieken en basisbegrippen uit het voetbal bij te brengen." De kandidaten moeten niet over een diploma beschikken. "Dat is natuurlijk een meerwaarde", vervolgt Truyens, "maar we kijken ook naar de ervaring die kandidaten hebben en bovendien leiden we hen ook op."