Jo Feytons legt eed af als nieuwe burgemeester Borgloon

De nieuwe burgemeester van Borgloon legde de eed af in handen van gouverneur Jos Lantmeeters. Eerder in december waren al de burgemeesters van Tessenderlo en Herstappe aan de beurt. Het gebeurt vaker dat er bij de start van de legislatuur afspraken worden gemaakt over een wissel van posten, zowel van schepenen als van burgemeesters. In Borgloon was dat ook het geval. Voorganger Eric Awouters wordt nu schepen van Openbare Werken, Financiën en Mobiliteit.