Kazachstan, de onbekende oliegigant in Centraal-Azië, treedt uit de schaduw

Kazachstan was eind 1991 de laatste deelrepubliek die zich toen onafhankelijk verklaarde van de Sovjet-Unie die enkele dagen later overigens officieel ontbonden werd. Dat zegt veel over het regime, want met Nursultan Nazerbajev op kop bleef gewoon het lokale Sovjetbewind van Kazachstan ook na de onafhankelijkheid aan de macht, zij het dan in een hemelsblauw nationalistisch in plaats van een rood kleedje. (Lees verder onder de foto).