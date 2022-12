Nostalgie troef, want Ketnet bestaat 25 jaar: ontdek hier hoe het in 1997 allemaal begon

Ketnet staat niet alleen voor entertainment. In 1999 krijgen kinderen een stem in het debatprogramma "Mijn gedacht". In "Generatie K" laat Kristel Verbeke kinderen aan het woord over kinderrechten en toont ze hen in kwetsbare situaties.



In 2017 start het programma “De dokter Bea show” dat op een ongedwongen manier seksuele voorlichting geeft aan kinderen. Actrice Eva Van der Gucht geeft in het programma als dokter Bea uitleg over onderwerpen als verliefdheid, masturbatie, kussen en grenzen aangeven. Een actueel en divers programma dat veel positieve reacties krijgt.