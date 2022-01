Meer besmettingen en toch soepelere testregels: krijgt omikron vrij spel? "Begrijpelijk, maar blijft risico"

Bovendien zal er meer ingezet worden op zelftesten, om vroeger uit quarantaine te mogen bijvoorbeeld. Volgens Van Ranst kunnen die zeker nuttig zijn. “Wanneer het gaat over het opsporen van infecties die besmettelijk zijn voor anderen, is zo’n zelftest in staat om de besmettelijkheid correct in te schatten. Wanneer de PCR-test positief is bijvoorbeeld, maar de zelftest negatief, dan is de kans klein dat die persoon besmettelijk of erg besmettelijk is voor zijn omgeving.”